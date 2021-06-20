Російські окупанти минулої доби, 19 червня, сім разів обстріляли українські позиції в зоні проведення ООС. В результатів одного із обстрілів поранення дістав місцевий мешканець – його госпіталізували.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, окупанти обстрілювали позиції неподалік Луганського зі протитанкових гранатометів. В районі Новотошківського російські найманці використовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї окупанти також вели по позиціях поряд із Водяним, що на Приазов’ї. Крім того, неподалік Авдіївки вони відкривали вогонь з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Зокрема, окупантами з великокаліберних кулеметів обстріляли і саму Авдіївку. В результаті обстрілу кульове поранення дістав місцевий мешканець 1989 року народження. Українські воїни надали йому медичну допомогу та доправили до лікарні.

Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте українські військових зафіксовані ворожі безпілотники «Орлан-10», який перетнув лінію розмежування. БПЛА були вчасно подавлені.

Серед українських військовий втрат не має. Вони відкривали вогонь у відповідь. Станом на ранок 20 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.