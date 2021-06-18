В окупованому Луганську на газопроводі стався вибух із подальшим горінням. Від подачі газу тимчасово відключили 20 житлових будинків, повідомляє так зване «державне підприємство Луганськгаз» в п’ятницю, 18 червня.

«Вночі 18 червня 2021 року на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм стався вибух, в результаті чого утворилося сильне загоряння», – йдеться в повідомленні.

Від газопостачання в результаті інциденту відключили 20 житлових будинків та 21 комунально-побутовий обʼєкт. Вогонь вдалося ліквідувати лише зранку Відновити подачу газу планують після проведення ремонту на ділянці.

Причина вибуху наразі невідома. Про постраждалих чи загиблих в результаті вибуху також не повідомляють. На місці наразі перебувають так звані «правоохоронці».