Щонайменше 26 людей постраждали в результаті пожежі на автозаправній станції в Жовтневому районі російського Новосибірська.

Вибух кількох резервуарів з газом стався вдень 14 червня на АЗС «Єврогаз». За попередніми даними, причиною інциденту став викид газу під час розвантаження газовоза.

Площа пожежі склала 1200 м. Його вдалося ліквідувати. Під час пожежі згоріли вантажівка і машина з паливом. Окрім того, фрагменти залізних цистерн розкидало по окрузі. Долетіли вони й на сусідню заправку, проте там пожежі вдалося уникнути.

Загрози житловим будинкам через вибухи не було, розповіли в оперативних службах, повідомляє агентство ТАСС.

Як повідомляє місцеве видання «Новосибірськ онлайн», кількість постраждалих становить 26, всі – чоловіки. З них семеро перебувають у важкому стані, 12 – у стані середнього ступеня важкості.

Серед постраждалих двоє дітей. Дев'ятирічний хлопчик отримав травми середнього ступеня тяжкості, травми 12-річного оцінюють як легкі.

Місцеве видання «Новосибірськ онлайн» повідомляє, що в компанії ігнорували будь-які порушення техніки безпеки. Зокрема, на заправці були відключені датчики витоку газу.