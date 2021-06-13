За попередніми даними, на ринку стався вибух природнього газу

На території ринку в китайському місті Шиянь, що в провінції Хубей, пролунав потужний вибух. Попередньо відомо про 12 загиблих, поранення дістали 138 людей.

Центральне телебачення Китаю повідомило, що вибух стався в неділю зранку, 12 червня, коли ринок лише почав працювати. Вибухова хвиля зруйнувала магазини та пошкодила розташовану біля ринку двоповерхову будівлю.

South China Morning Post пише, що на першому поверсі будівлі були розташовані харчові прилавки, а на другому – житлові квартири. Під самим будинком проходив газопровід.

#China | #Explosión | #Shiyan |



Al menos 12 muertos tras una explosión de gas en el centro de China



En el lugar, continúan trabajando los equipos de rescate para tratar de dar con posibles sobrevivientes.

https://t.co/aZX4tC1LNv pic.twitter.com/ielm3MRfR9 — Diario HOY (@diariohoynet) June 13, 2021

З під завалів рятувальники витягли 150 людей – 12 з них загинули. Поранення дістали 138 людей, їх госпіталізували.

Наразі проводиться розслідування. За попередніми даними – вибухнув природний газ.