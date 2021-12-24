Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві підприємця Сергія Старицького

Обвинувачений у вбивстві екс-міністр закордонних справ Леонід Кожара вийшов під заставу в 2,7 млн грн. У прокуратурі вже заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

Кожару звільнили з-під варти 20 грудня, оскільки було внесено заставу. Водночас на нього покладено низку обов’язків: носити електронний браслет стеження, здати закордонні паспорти, прибувати до суду за першою вимогою, не відлучатися без дозволу суду чи прокурора з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи, утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та експертами в цьому кримінальному провадженні.

Як повідомила в п’ятницю, 24 грудня, «Українська правда», у Київській обласній прокуратурі наголосили, що продовжують підтримувати публічне обвинувачення в суді за обвинуваченням екс-голови МЗС в умисному вбивстві та доводити вину особи у вчиненні злочину.

«Систематично прокуратура подавала клопотання з приводу застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. 30 листопада Києво-Святошинський районний суд Київської області продовжив йому строк тримання під вартою та зменшив розмір застави до 2,7 млн грн. Київська обласна прокуратура та потерпіла сторона оскаржили вказану ухвалу суду в апеляційному порядку. Однак суд відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою. На теперішній час прокуратура готує касаційну скаргу на рішення апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження за скаргою прокурора», – повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого 2020 року в будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Спершу поліція вважала, що він скоїв самогубство, застрелившись із пістолета Кожари, але згодом експертиза показала, що Старицького вбили.

25 березня Кожару затримали і вручили йому підозру у вбивстві Старицького.