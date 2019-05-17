Об’їзну дорогу навколо Львова розширять

«Колись ми повернемося в Крим, будемо дивитися на наше Чорне море і плакати»

Служба автомобільних доріг змінює схему руху на об’їзній дорозі навколо Львова. На завершальному етапі — побудова кільця на перехресті у Сокільниках. На цьому місці прибрали світлофор для зменшення затримок у русі.

Таке ж кільце із додатковим з'їздом з об'їзної має з'явитись на виїзді зі Львова в напрямку Івано-Франківська. За проектом відрізок траси між виїздами із Стрийської та Зеленої має розширитись на три з половиною метри.

«В нас в подальшому іде розширення, будівництво додаткової смуги на дорозі Київ-Чоп, зокрема від перехрестя поблизу Ашану, це є Стрийська, до примикання траси М06 з М09 в Пасіках Зубрицьких», ‒ пояснює начальник Служби автомобільних доріг Львівщини Руслан Кандибор.

Завершити реконструкцію дороги мають до листопада цього року. Її вартість ‒ 50 мільйонів гривень. Кільцева навколо Львова найбільш завантажена дорога в області. Щодоби по ній курсує більше 20 тисяч автомобілів.