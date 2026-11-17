Посадовець зводить будинок і користується елітними автомобілями зі щомісячною зарплатою близько 30 тис. грн

Виконувача обов’язків начальника територіального сервісного центру МВС у Струмівці Луцького району Володимира Шевчука позбавили керівних повноважень. Це сталося після публікації журналістського розслідування про статки його сімʼї. Про кадрові зміни виданню «Сила правди» повідомив 16 листопада заступник начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павло Ковальчук.

Володимир Шевчук працює адміністратором сервісного центру МВС № 0741 у Струмівці, що на околиці Луцька, з 2020 року. Пізніше він став виконувачем обов’язків начальника установи. Тепер керівні повноваження в нього забрали, однак посаду адміністратора він збереже.

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«Він залишиться на посаді адміністратора. Просто змінили обов’язки. Від нього забрали виконання обов’язків керівника», – пояснив Павло Ковальчук.

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Причини такого рішення посадовець не уточнив. За його словами, обов’язки начальниці ТСЦ тепер виконує Жанна Андрійчук.

Кадрові зміни відбулися після того, як журналісти опублікували розслідування про статки Володимира Шевчука. Згідно з декларацією за 2025 рік, посадовець отримував близько 30 тис. грн зарплати на місяць і не мав у власності житла, землі чи автомобіля.

Водночас його сім’я будує заміський будинок із басейном неподалік Луцька та користується дорогими автомобілями. Сам Шевчук пояснив, що гроші сім’я отримує від торгівлі вживаними автомобілями, однак це викликало запитання у журналістів.

Під час підготовки розслідування дружина посадовця звернулася до поліції із заявою про незаконний збір інформації журналістками. Правоохоронці допитали авторок матеріалу, однак після розголосу провадження закрили.