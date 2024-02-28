Наталя Зотова очолила управління соцзахисту у 2015 році, а Олександр Шершун став радником мера Мукачева у 2020 році

Начальниця управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради Наталія Зотова та радник міського голови з розвитку туристичної галузі Олександр Шершун стали до лав Збройних сил України. Про це повідомили у Мукачівській міській раді 28 лютого, зазначивши, що обоє працівників вирішили стати на захист України добровільно.

Колишня журналістка, власкор телеканалу «1+1» на Закарпатті Наталя Зотова очолила управління соцзахисту населення Мукачівської міської ради у 2015 році.

«Наталія Зотова впровадила програму "Додаткового соціально-медичного захисту" для підтримки важкохворих жителів громади, поранених бійців та родин загиблих захисників. Завдяки програмі, десятки тисяч людей отримали допомогу на різні суми від сотень тисяч до мільйона гривень. Наприкінці 2023 року, для підтримки військовослужбовців та родин Героїв, в управлінні соціального захисту був створений окремий відділ з питань ветеранської політики», – інформують у Мукачівській міськраді.

У свою чергу, голова асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття Олександр Шершун став радником міського голови Мукачева у 2020 році. Він є одним із авторів одинадцяти аудіогідів Закарпаттям та розробником туристичного маршруту місцями зйомок та згадок населених пунктів Мукачівської громади. Брав участь у фотопроекті «Retro Munkács» та створенні проектів «Смарт-Музей» і «Хроніки замку Паланок». Розвивав фестивальний туризм, популяризуючи «Варишське пиво», «Червене вино» та інші туристичні родзинки Закарпаття.