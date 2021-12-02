Чотири мукачівські фестивалі мають власну торговельну марку

Мукачівська міськрада отримала свідоцтва про реєстрацію чотирьох торговельних марок з назвами та зображеннями фестивалів та міських свят. Відтак, місто володіє ТМ «Червене вино», «Варишська палачінта», «Варишське пиво», «День Святого Мартина».

Як у четвер, 2 грудня, повідомила прес-служба Мукачівської міської ради, право власності на торговельні марки зафіксовано в Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки та видано свідоцтва.

Документи на реєстрацію торгових марок виконавчий комітет Мукачівської міськради подав ще влітку 2019 року, свідоцтва про реєстрацію усіх чотирьох торговельних марок місто отримало у листопаді 2021 року.

За інформацією Мукачівської міськради, власність зареєстрованих торговельних марок поширюється на виробництво та продаж друкованої продукції, канцелярських товарів, подарункових пакетів, етикеток для напоїв, сувенірну продукцію – посуд, келихи, тарілки, одяг з принтами фестивалів. А також на вина різних видів, рекламну діяльність, організацію та проведення розважальних заходів, спортивних та культурних конкурсів, фестивалів, послуги із забезпечування їжею та напоями.

«Зареєстровані торговельні марки є гарантією надійності та підтверджує високу репутацію Мукачівської міської територіальної громади для споживача та туриста», – підкреслюють у Мукачівській міськраді.