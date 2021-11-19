Серед вакцинованих мешканців Мукачева місцева влада розіграла по 15 електросамокатів, велосипедів та телевізорів. Через місяць у міській раді планують розіграти головний приз акції «Вакцинуйся. Збережи життя» – позашляховик Renault Duster.

Як повідомляє пресс-служба Мукачівської міськради, у п’ятницю, 19 листопада, рандомно визначили переможців першого етапу акції, на офіційному сайті міськради вже опублікували список мукачівців, які виграли 15 електросамокатів, 15 велосипедів та 15 телевізорів. Для отримання призів переможці повинні до 25 листопада прийти до місцевого ЦНАПу, пред'явити паспорт або ID-картку, ідентифікаційний номер, а також сертифікат про проходження вакцинації.

Учасники, які взяли участь в першому розіграші, але не виграли призів, автоматично стають учасниками другого етапу розіграшу: позашляховик Renault Duster планують розіграти у середу, 15 грудня.

Нагадаємо, про початок акції Мукачівська міська рада оголосила 30 вересня. Тоді ж місцеві депутати схвалили програму сприяння запобігання та ефективній протидії гострій респіраторній хворобі Covid-19 та виділили на закупівлю призів для акції «Вакцинуйся. Збережи життя» 1,2 млн гривень.