Мукачівська міська рада у середу, 15 грудня, провела розіграш головного призу акції «Вакцинуйся. Збережи життя» – Renault Duster виграв мукачівець Андрій Марченко. Свій виграш чоловік може отримати протягом 10 днів.

Розіграш Renault Duster Мукачівська міськрада провела онлайн у середу, 15 грудня. Переможцю Андрію Марченку одразу зателефонували. «А це не розвод? Я вже людина в роках, ви наді мною не смійтесь», – здивувався чоловік.

У Мукачівській міській раді зазначили, що для отримання призу переможцю потрібно протягом 10 календарних днів звернутися до ЦНАПу з оригіналами документів – паспорт, ідентифікаційний код та оригінал сертифікату про вакцинацію.

Нагадаємо, про плани проведення акції «Вакцинуйся. Збережи життя» Мукачівська міськрада оголосила у вересні 2021 року. Мерія запропонувала вакцинованим мешканцям громади участь в акції, де призами були Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів. На закупівлю призів міськрада виділила 1,2 млн грн.

У листопаді 2021 року Мукачівська міськрада провела розіграш та визначила переможців, які отримали велосипеди, самокати та телевізори. Участь в акції могли взяти мешканці Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.