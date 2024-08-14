Одеситам загрожує до 12 років позбавлення волі

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які завезли до України кокаїн з Нідерландів. Про це у середу, 14 серпня, повідомили у Нацполіції Одеської області.

За даними слідчих, житель Одеси придбав в Нідерландах кокаїн для продажу в Україні. Щоб доставити наркотики до Одеси, він у якості кур’єра залучив свою знайому.

«На власному авто жінка поїхала за кордон і забрала пакунок у продавця. Щоб не привертати увагу під час проходження митного контролю, заховала товар у коробки з-під порошку для прання», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали в Одесі чоловіка та жінку та вилучили у них кілограм кокаїну. Вартість наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 2 300 000 грн.

Затриманим оголосили про підозри у контрабанді наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вони перебувають під цілодобовим домашнім арештом.