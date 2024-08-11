Наркотики перевозили до Польщі під виглядом замороженої бузини

У Польщі судитимуть українця, якого підозрюють в участі в організованій злочинній групі та контрабанді наркотиків в особливо великих розмірах. 55-річний українець Микола П. через пункт пропуску «Корчова – Краківець» намагався перевезти до Польщі 250 кг гашишу.

Як повідомляє портал Legaartis.pl, випадок стався у вересні 2022 року. Вантажівка-рефрижератор в'їжджала в Польщу з України та згідно з митними документами перевозила понад 20 тонн замороженої бузини.

«У зв'язку з типом вантажу, що перевозився, перед оглядом на рентгенівському апараті виникла необхідність частково розвантажити заморожені продукти у спеціально відведеній будівлі. Гашиш (смолу коноплі) ховали у професійно виготовлених сховках, розташованих у підлозі причепа. Для їх демонтажу знадобилося спеціальне обладнання», – повідомили в прокуратурі.

Прокуратура встановила, що з вилученого гашишу можна було приготувати від 2,5 до 5 млн комерційних порцій наркотику. Його орієнтовна вартість на чорному ринку становить понад 13 млн злотих.

Наразі Микола П. перебуває під вартою. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.