Борис Кауфман перебував під вартою з 7 вересня

За одеського бізнесмена Бориса Кауфмана внесли заставу у справі про заволодіння міжнародним аеропортом «Одеса», тому його випустили з-під варти, повідомило у п’ятницю, 27 жовтня, «Суспільне» з посиланням на прес-службу Вищого антикорупційного суду.

Це підтвердив Вищий антикорупційний суд у коментарі «Суспільному».

Засідання у справі пройшло 26 жовтня в закритому форматі. За Кауфмана внесли 150 млн грн застави. Водночас раніше суд визначив заставу для Кауфмана у 268,4 млн грн, а до цього прокурор просив 992,4 мільйона гривень застави.

Після внесення застави Кауфман повинен дотримуватися низки обовʼязків, зокрема утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками та здати на зберігання закордонні паспорти.

Одеський бізнесмен Борис Кауфман був під вартою із 7 вересня. Його захисники хотіли оскаржити рішення, проте апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу.

У грудні ВАКС вже відправляв Кауфмана в СІЗО в іншій справі із заставою у 129 млн грн. Гроші тоді внесли майже одразу. Нову підозру Кауфману НАБУ та САП повідомили у справі про, ймовірно, незаконне заволодіння майном «Міжнародного аеропорту «Одеса».

Загалом підозри в цій справі отримали пʼятеро людей, зокрема колишній мер Одеси Олексій Костусєв та одеські бізнесмени Борис Кауфман і Алекс Борухович, яких слідство називає співорганізаторами схеми.