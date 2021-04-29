Вадим Альперін просив тимчасово заборонити видворяти його з України, однак суд у цьому відмовив

Одеський бізнесмен Вадим Альперін, який потрапив в список українських контрабандистів, проти яких РНБО ввела персональні санкції, судиться за повернення українського громадянства. Раніше ЗМІ повідомляли, що в нього забрали паспорт та планують депортувати.

Як пише «Українська правда» в четвер, 29 квітня, із посиланням на судовий реєстр, Альперін вимагає через Одеський окружний адміністративний суд визнати протиправною підготовку документів для втрати громадянства та зобов’язати Державну міграційну службу відкликати таке подання.

Суд прийняв заяву Альперіна і призначив підготовче засідання на 21 травня та зобов’язав Державну міграційну службу надати суду докази у цій справі, зокрема, що стало підставою для позбавлення бізнесмена громадянства. Сам Альперін також просив тимчасово заборонити примусово видворяти його з України, однак суд відмовив.

Хоч в реєстрі не вказано ім’я позивача, інтернет-ЗМІ наголошує, що йдеться саме про підсанкційного одеського бізнесмена.

Санкції РНБО проти «топ-10» українських контрабандистів

Президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами засідання РНБО 2 квітня вперше в історії України запроваджено персональні санкції щодо осіб, які очолюють так званий «топ-10» українських контрабандистів. Він наголосив, що за розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд грн, які недоотримав державний бюджет.

До цього списку увійшли Валерій Пересоляк, Юрій Кушнір, Олександр Єрімічук, Орест Фірманюк, Вадим Альперін, Олександр Чудаков, Віктор Шерман, Олександр Кравченко, Володимир Дідух («Вова Морда») та екс-начальник Рава-Руської митниці та екс-депутат Львівської обласної ради від «Сильної України» Іван Бокало.

Згодом низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в уряді повідомили, що після рішення РНБО Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араіка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Єрімічука (громадянство Румунії) позбавили українського громадянства. Крім того, стосовно них готується процедура депортації з України.