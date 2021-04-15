Президент Володимир Зеленський уже підписав указ про позбавлення окремих осіб з санкційного списку громадянства України

Двоє з «топ-10» українських контрабандистів, щодо яких Рада національної безпеки і оборони запровадила персональні санкції, позбавлені українського громадянства, стосовно них готується процедура депортації з України. Про це повідомили низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в уряді.

Зокрема, як пише «Укрінформ», схвалені Радою національної безпеки і оборони санкції за контрабанду передбачають втрату деякими особами українського громадянства.

Відповідно до схваленого рішення, нині готується передбачена національним законодавством процедура депортації трьох колишніх громадян України. Зокрема, йдеться про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араіка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Єрімічука (громадянство Румунії), повідомив співрозмовник агентства.

Хоча Амірханян офіційно в оприлюдненому 2 квітня списку санкцій не значиться, проте він також нібито причетний до контрабандної діяльності і через це потрапив у поле зору СБУ. За інформацією агентства «РБК-Україна», президент Володимир Зеленський уже підписав указ про позбавлення їх громадянства України.

Джерела LB.ua вказують на те, що 15 квітня РНБО має провести чергове засідання з метою схвалення подальших рішень для захисту національної безпеки України.

Як повідомляв ZAXID.NET, президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами засідання РНБО 2 квітня вперше в історії України запроваджено персональні санкції щодо осіб, які очолюють так звану «топ-10» українських контрабандистів. Він наголосив, що за розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд грн, які недоотримав державний бюджет.

До цього списку увійшли Валерій Пересоляк, Юрій Кушнір, Олександр Єрімічук, Орест Фірманюк, Вадим Альперін, Олександр Чудаков, Віктор Шерман, Олександр Кравченко, Володимир Дідух («Вова Морда») та екс-начальник Рава-Руської митниці та екс-депутат Львівської обласної ради від «Сильної України» Іван Бокало.