Одні з найстаріших львівських левів перезимують у майстерні реставраторів

Навесні дві скульптури повернуть на криницю на вул. Коперника

СуспільствоМарічка Крижанівська, сьогодні, 18:05 3480

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Скульптури левів епохи Відродження перенесли із криниці на вул. Коперника у майстерню реставраторів, де фахівці їх відновлюють. Там же ж повертають до життя фрагменти будинку-замку із вул. Чупринки.

«Криницю з левами» на вул. Коперника закінчили реставрувати. Пам'ятку XIX ст. довелося рятувати від зсуву ґрунту.

«Тут складність була в тому, що сама земля, пагорб, рухався і стіна валилася. Великі дерева пустили дуже сильні коріння, виштовхували землю і стіна навколо криниці рухалася. Зараз ми забили по периметру у землю на 10 метрів палі», – розповів підрядник, директор фірми «Оберіг Груп» Віктор Проданчук.

Також підрядник залив стіну бетоном і вперше зробив водостоки.

А от дві скульптури левів із цієї криниці перезимують у майстерні реставраторів того ж підрядника. Це одні з найдавніших левів Львова епохи Ренесансу. Колись вони стояли перед Ратушею на пл. Ринок.

Скульптури із вапняку були в катастрофічному стані. Зараз їх законсервували.

«Максимально акуратно все очищувалося, щоби зберегти всю оригінальну поверхню. І як виявилося, основна проблема левів була не в забрудненні, а у тому, що вони стояли просто неба і були постійно перезволожені. Через те поверхня левів була повністю вкрита лишайниками», – розповів реставратор Андрій Федоришин.

Скульптури повернуть на криницю уже навесні.

У цій же ж майстерні відновлюють фрагменти будинку-замку початку ХХ ст. на вул. Чупринки, 50-52, відомий як палац Сосновського. Коли реставратори взялися за роботу, виявилося, що чимало деталей просто розсипалися. До прикладу, жодної вцілілої капітелі на будівлі немає. Тому довелося відливати цілком нові.

Будинок-замок на вул. Чупринки особливий і тим, що його збудували із експериментальної на той час суміші.

«Перекриття балконних плит було зроблено з бетону, але оскільки тоді ще не використовували щебінь, то вони використали річкову круглу гальку для бетону. Тобто це один із унікальних випадків у Львові з таким матеріалом», – пояснив Андрій Федоришин.

Тому фахівці розробляли рецептуру схожого складу матеріалу й із нього відливали фрагменти. На 90% ці архітектурні елементи готові, їх встановлять на будинок навесні. Підрядник обіцяє здати цей об'єкт влітку.

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