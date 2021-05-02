Затриманого чоловіка вважають «правою рукою» вбитого лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді

Турецькі спецслужби затримали в Стамбулі бойовика ІДІЛ, який був одним із найближчих помічників колишнього лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді. Про це пише турецьке державне інформагентство Anadolu в неділю, 2 травня.

Arab News уточнює, що громадянина Афганістану, якого ідентифікували як «Басім», переховувався в Туреччині із фальшивими документами під чужим іменем.

За даними слідства, чоловіка підозрюють в організації військових навчань для ІДІЛ та вважають його причетним до ухвалення низки рішень в терористичній організації. Крім того, він був «правою рукою» лідера ІДІЛ аль-Багдаді, якого вбили в 2019 році.

Нагадаємо, Аль-Багдаді був одним із найбільш розшукуваних терористів світу і очолював ІД з 2010 року. Його ліквідували американські військові у Сирії під час спецоперацій, дозвіл на яку екс-президента США Дональда Трампа дав позаминулого тижня. Про ліквідацію Аль-Багдаді стало відомо 27 жовтня. Спецоперація з ліквідації ватажка ІД пройшла у сирійській провінції Ідліб в суботу, 26 жовтня. У ній брали участь американські вертольоти і безпілотники.

За словами Трампа, за аль-Багдаді стежили упродовж кількох тижнів. У суботу він опинився у тунелі з глухим кутом. Коли зрозумів, що не втече, то підірвав на собі жилет смертника. Вибух убив і трьох його дітей, котрі були поряд. Серед американських військових втрат не було.