Після закриття кримінального провадження волонтери домагатимуться зняття арешту з речових доказів

Офіс генерального прокурора закрив кримінальне провадження щодо засновниці ГО «Рух підтримки закарпатських військових – Ужгород» Галини Ярцевої. Волонтерку підозрювали у продажі гуманітарної допомоги.

Як розповіла Галина Ярцева ZAXID.NET 13 лютого, після закриття кримінального провадження волонтери домагатимуться зняття арешту з речових доказів.

«Гроші, які були благодійними внесками, оргтехніка, телефони, ліки два роки заморожені і ми не можемо використати ці речі за призначенням», – розповіла Галина Ярцева.

Адвокатка волонтерки Олена Прібиткова розповіла сайту Zmina, що для цього вони співпрацюють із прокуратурою Закарпаття

«Зараз закрито кримінальне провадження щодо Ярцевої. Тобто це означає, що в діях моєї підзахисної немає ознак кримінального злочину. Проте поки що не закрито фактову справу. Це має зробити вже орган досудового розслідування. Саме цього ми зараз і домагаємося», – додала Олена Прібиткова.

Нагадаємо, у червні 2022 року керівниці Руху підтримки закарпатських військових Галині Ярцевій оголосили про підозру в продажі гуманітарної допомоги та військового спорядження. СБУ заявила, що має докази щодо нібито незаконного виведення з рахунків близько 600 тис. грн. Після обшуків в офісі волонтерів в Ужгороді Галина Ярцева заявляла, що справа є політичним замовленням і тиском на всіх волонтерів.

Рух підтримки закарпатських військових – одне із найбільш відомих об'єднань волонтерів на Закарпатті, яке працює з 2014 року. Ініціатива створювалась для допомоги військовим із 128-ї гірсько-штурмової бригади, яка дислокується на території Закарпатської області. Рух об'єднує сотні закарпатців та допомагає військовим, які на передовій, а також забезпечує усім необхідним поранених бійців, які лікуються на Закарпатті.