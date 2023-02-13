У психлікарні Дніпра примусово шпиталізували військового, якого у січні випустили після лікування

Офіс омбудсмана офіційно звернувся до МОЗ та Нацполіції через військового, якого примусово госпіталізували до психлікарні Дніпра. Чоловік сам звернувся до уповноваженого з прав людини, після чого місцевий представник омбудсмана спробував перевірити лікарню, однак там йому відмовилися надавати документи, що підтверджували законність госпіталізації. Після суперечок директорка лікарні заявила, що медична картка чоловіка загубилася.

Як повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у понеділок, 13 лютого, цього військовослужбовця уже утримували в лікарні і виписали 16 січня. Втім, з незрозумілих причин чоловіка вдруге примусово госпіталізували 29 січня.

«На підтвердження правомірності своїх дій лікарня надала лише медичну карту за останній період шпиталізації чоловіка – з 29 січня. Однак перевірити обставини шпиталізації заявника за період із 23 грудня 2022-ого до 16 січня 2023-ого не вдавалося без аналізу медичної карти за вказаний період», – розповів регіональний представник омбудсмена Владислав Онищенко.

Відомо також, що лікарня перешкоджала візиту Онищенка і намагалися його вигнати. У підсумку медики заявили, що просто загубили картку пацієнта. Омбудсман зазначив, що директорка лікарні просила звернутися до неї письмово, бо «не може сприймати інформацію на слух». Дмитро Лубінець також опублікував відео з директоркою лікарні, на якому жінка підвищеним тоном виганяє представників уповноваженого з прав людини.

Через примусове утримання військового Офіс омбудсмана офіційно звернувся до МОЗ та Нацполіції з проханням перевірити цей випадок.