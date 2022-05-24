Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав піаром позицію уряду Угорщини про запровадження надзвичайного стану. Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону ввечері вівторка, 24 травня.

«Це піар-позиція уряду Угорщини. Такі позиції постійно. Вони ж спілкуються, напевно, у них є лобі російське, є певний контакт із Російською Федерацією. Вони зараз починають відпрацьовувати програму максимальної кількості інформаційних приводів, які були би не на руку Україні чи європейської проукраїнської єдності», – зауважив Подоляк, якого процитував «Укрінформ».

Радник голови Офісу президента вважає, що це певним чином може створити інформаційні приводи для того, щоб світова спільнота заговорила про проблеми, спричинені повномасштабною російсько-українською війною. Зокрема, він акцентував на продовольчій кризі, яка може розпочатися в світі. На думку Подоляка, задля розв’язання цієї проблеми світ може запропонувати припинити вогонь, зупинитися на нинішніх позиціях, дати можливість транспортувати кудись українське зерно.

«Давайте це зробимо. Тільки без припинення вогню. Давайте це зробимо, коли Російська Федерація піде геть, куди там ходить постійно російський кораблик, нехай вони туди йдуть собі. А ми тоді будемо транспортувати світу все. Чому? Тому що ми, на відміну від Російської Федерації, свої зобов’язання виконуємо в повному обсязі», – констатував Михайло Подоляк.

Як повідомляв ZAXID.NET, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 24 травня оголосив про запровадження з опівночі 25 травня надзвичайного стану в країні на тлі війни, яку Росія розв’язала в Україні. У своєму зверненні він заявив, що ця війна загрожує як фізичній, так і економічній та енергетичній безпеці Угорщини.