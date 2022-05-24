Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження в країні надзвичайного стану з 25 травня

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про введення в країні надзвичайного стану з опівночі 25 травня у зв’язку з війною в Україні та економічною кризою, до якої вона призвела.

Як пише «Суспільне», у вівторок, 24 травня, Орбан оприлюднив відеозвернення до угорців, у якому заявив, що війна в Україні становить постійну загрозу Угорщині, а санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії, призвели до зростання цін та економічних потрясінь.

Угорський прем’єр також додав, що «світ перебуває на межі економічної кризи», наголосив, що Будапешт має лишатися осторонь війни в Україні й турбуватися насамперед про фінансовий добробут громадян, що «вимагає місця для маневру».

«Ця війна є загрозою для Угорщини, загрозою як нашій фізичній безпеці, так і постачанням енергії та фінансовій безпеці економіки і сімей», – сказав прем'єр-міністр.

Орбан зазначив, що надзвичайний стан дозволить уряду «негайно реагувати для захисту країни та родин угорців усіма можливими способами». Перші рішення уряд має оголосити вже 25 травня.

Оголошення про введення надзвичайного стану з'явилося після затвердження складу уряду Угорщини, а також підписання президенткою країни Каталін Новак поправки до конституції, яка дозволяє запроваджувати надзвичайний стан у разі збройних конфліктів чи гуманітарних криз у сусідній країні.

Востаннє надзвичайний стан в Угорщині запроваджували у зв'язку з пандемією коронавірусу у 2020 році.

Угорщина надає Україні гуманітарну допомогу у війні з Росією та прийняла українських біженців, але не підтримує посилення санкцій проти російського нафтового і газового сектору, зокрема через залежність від російського газу й нафти. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський раніше публічно закликав Будапешт визначитися, на чиєму він боці.

Угорщина також блокує запровадження Євросоюзом ембарго на російську нафту.