44-річна Каталін Новак висловила свою позицію щодо України

Нова президентка Угорщини Каталін Новак під час церемонії інавгурації в суботу, 14 травня, висловила свою позицію щодо війни в Україні. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на Telex.

Каталін Новак назвала 10 пунктів, в яких викладена позиція щодо російського вторгнення та ставлення до України:

- Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.

- Ми назавжди скажемо «ні» всім зусиллям відновити Радянський Союз.

- Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах.

- Ми вимагаємо розслідування та покарання військових злочинів.

- Ми не нейтральні, ми на боці невинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобов’язання в рамках ЄС і НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.

- За жодних обставин ми не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили.

- Ми підтримуємо вступ України до ЄС.

- Ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погоджуємося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж шкода, яку вони завдають російському агресору.

- Ми раді бути посередником між сторонами війни.

- Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні, як раніше, так і зараз.

44-річна Новак стала першою жінкою-президентом Угорщини, а також наймолодшим президентом серед усіх країн Євросоюзу. Вона замінила на посаді Яноша Адера, який пішов з посади після завершення другого терміну.

Нагадаємо, Угорщина не погоджується підтримати нафтове ембарго у шостому санкційному пакеті ЄС, а для схвалення необхідне одностайне рішення усіх 27 членів ЄС.