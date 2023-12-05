Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що немає підстав говорити про звільнення Валерія Залужного з посади, а чутки про конфлікт головкома з Володимиром Зеленським є «нонсенсом». Про це Подоляк заявив 5 грудня в ефірі телемарафону.

За його словами, непорозуміння між Зеленським і Залужним під час війни є неможливим.

«На мою думку, непорозуміння неможливе. Тому що, пріоритет – війна, і є чітка вертикаль, де президент – це Верховний Головнокомандувач і є Головнокомандувач, який операційний директор, який опікується, вибачте за термінологію, безпосередньо війною.Є CEO – президент країни, який в рамках війни опікується низкою інших питань щодо забезпечення всім необхідним. Мені здається, що це нонсенс, якщо буде якийсь конфлікт, тим паче на політичному підґрунті», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, напередодні в статті УП «Війна проти політики. Що насправді відбувається між Зеленським і Залужним» йшлось про те, що Володимир Зеленський нібито спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід головкома Валерія Залужного, що заважає Залужному командувати всією армією.

Журналісти, посилаючись на неназвані анонімні «джерела близького оточення Залужного» стверджували, що Зеленський нібито створив паралельні треки для спілкування з командувачами різних родів військ, яке відбувається в обхід Залужного. Наприклад, із командувачами Сухопутних військ Олександром Сирським чи Повітряних сил Миколою Олещуком.

Раніше депутатка Мар'яна Безугла почала різко критикувати головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. При цьому у своїй критиці вона часто маніпулювала фактами, відверто вигадуючи деякі з них. Все почалося 7 листопада, коли стало відомо, що Валерій Залужний планує захист дисертації в Одеській юридичній академії, яку очолює Сергій Ківалов. Вже наступного дня Безугла розповіла про нібито свої спроби відмовити Залужного від «співпраці з екс-регіоналом Сергієм Ківаловим».

Не отримавши відповіді, через кілька тижнів Безугла знову зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – «жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати». Таким чином вона дорікнула головнокомандувачу ЗСУ через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього посварилась.

Згодом Безугла заявила, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний має піти у відставку. Цього разу вона поскаржилася, що військове керівництво нібито не має плану війни на 2024 рік, а головнокомандувач ЗСУ не зміг надати їй «план задуму». Через це вона закликала відправити Залужного у відставку.