Офіційний сайт Australian Open назвав Світоліну росіянкою

Редактори офіційного сайту Відкритого чемпіонату Австралії не знають національної приналежності четвертої ракетки світу Еліни Світоліної.

У матеріалі про жеребкування турніру найсильнішу тенісистку України Еліну Світоліну, що отримала на Australian Open четвертий номер посіву, назвали росіянкою. Ця помилка, незважаючи на активне невдоволення фанатів Світоліної в соціальних мережах, досі не виправлена, хоча в профілі Світоліної на офіційному сайті турніру громадянство вказано правильне, зазначило спортивне видання «Sport Arena.

Нагадаємо, Еліна Світоліна на першому в сезоні турнірі серії «Великого Шолому» стартує матчем проти тенісистки з кваліфікації. Українка у разі успішного виступу в Мельбурні має шанс стати першою ракеткою світу.