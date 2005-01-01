Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно почала кваліфікацію Australian Open

СпортОлег Костюк, сьогодні, 08:52810

До теми

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно почала кваліфікацію Australian Open
фото УНІАН
Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно дебютувала на Australian Open. У першому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні 17-річна українка впевнено переграла японку Місакі Дої - 6:3, 6:1, повідомляє «Укрінформ».

Даяна Ястремська провела перший матч на дорослому турнірі серії Великого Шолому - у 2016 році. Тоді вона стала фіналісткою у парному розряді юніорських змагань Australian Open.

Наступною суперницею Ястремської буде переможниця матчу між Бьянкою Андрееску з Канади та румункою Олександрою Дулгеру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Українська тенісистка Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук