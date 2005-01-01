Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно почала кваліфікацію Australian Open

Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно дебютувала на Australian Open. У першому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні 17-річна українка впевнено переграла японку Місакі Дої - 6:3, 6:1, повідомляє «Укрінформ».

Даяна Ястремська провела перший матч на дорослому турнірі серії Великого Шолому - у 2016 році. Тоді вона стала фіналісткою у парному розряді юніорських змагань Australian Open.

Наступною суперницею Ястремської буде переможниця матчу між Бьянкою Андрееску з Канади та румункою Олександрою Дулгеру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів.