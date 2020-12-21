«Лис Микита»: «Ми передбачили все, щоб люди не заснули».

Відбувся другий тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року. Члени Комітету, за результатами таємного голосування, сформували список творів у кожній з номінацій, допущених до третього туру. Саме з цього «короткого» списку оберуть переможця у лютому 2021 року.

Список творів, допущених до участі у третьому турі:

Література

Олена Герасим'юк. Книга поезій«Тюремна пісня»

Оксана Луцишина. Роман «Іван і Феба»

Василь Махно. Роман «Вічний календар»

Володимир Рафєєнко. Роман«Мондегрін (пісні про смерть і любов)»

Публіцистика, журналістика

Станіслав Асєєв. Книга есеїв «В ізоляції»

Олена Білозерська-Воронова. Книга «Щоденник нелегального солдата»

Вахтанг Кіпіані. Книга «Справа Василя Стуса»

Музичне мистецтво

Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство «УХО». Цикл «Архітектура голосу»

Олександр Козаренко (піаніст). Цикл концертів: «Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка»

Візуальне мистецтво

Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (куратор, заступник з наукової роботи). Виставка «Матвій Вайсберг у музеї Ханенків»

Борис Михайлов (художник). Відеопроекція та фотоінсталяція «Випробування смертю»

Василь Семенюк (художник). Графічне оформлення книги «Кобзар», цикл живописно-графічних творів «Мій Шевченко»

Анатолій Федірко (художник). Арт-проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича»

Кіномистецтво

Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник). Художній фільм «Атлантида»

Наталя Ворожбит (режисер, автор сценарію). Фільм «Погані дороги»

Театральне мистецтво