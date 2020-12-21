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Відбувся другий тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року. Члени Комітету, за результатами таємного голосування, сформували список творів у кожній з номінацій, допущених до третього туру. Саме з цього «короткого» списку оберуть переможця у лютому 2021 року.
Список творів, допущених до участі у третьому турі:
Література
- Олена Герасим'юк. Книга поезій«Тюремна пісня»
- Оксана Луцишина. Роман «Іван і Феба»
- Василь Махно. Роман «Вічний календар»
- Володимир Рафєєнко. Роман«Мондегрін (пісні про смерть і любов)»
Публіцистика, журналістика
- Станіслав Асєєв. Книга есеїв «В ізоляції»
- Олена Білозерська-Воронова. Книга «Щоденник нелегального солдата»
- Вахтанг Кіпіані. Книга «Справа Василя Стуса»
Музичне мистецтво
- Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство «УХО». Цикл «Архітектура голосу»
- Олександр Козаренко (піаніст). Цикл концертів: «Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка»
Візуальне мистецтво
- Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (куратор, заступник з наукової роботи). Виставка «Матвій Вайсберг у музеї Ханенків»
- Борис Михайлов (художник). Відеопроекція та фотоінсталяція «Випробування смертю»
- Василь Семенюк (художник). Графічне оформлення книги «Кобзар», цикл живописно-графічних творів «Мій Шевченко»
- Анатолій Федірко (художник). Арт-проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича»
Кіномистецтво
- Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник). Художній фільм «Атлантида»
- Наталя Ворожбит (режисер, автор сценарію). Фільм «Погані дороги»
Театральне мистецтво
- Андрій Білоус (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Ніна Колеснікова (хореограф-постановник), Усеін Бекіров (композитор), Борис Орлов (художник-постановник, виконавець головної ролі). Вистава «Шинель»за повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру
- Василь Вовкун (режисер), Іван Небесний (композитор), Ганна Іпатьєва (художниця костюмів). Опера «Лис Микита» Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
- Євген Лавренчук (режисер). Опера «LaTraviata» Одеського національного академічного театру опери та балету
- Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор). Вистава «Verba» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
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