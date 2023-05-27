27 травня стали відомі переможці 76-го міжнародного кінофестивалю. Головний приз, «Золоту пальмову гілку», отримав фільм «Анатомія падіння» французької режисерки Жюстін Тріє. Вона стала третьою жінкою, яка отримала головну нагороду фестивалю за всю його історію. Переможці 76-го Каннського кінофестивалю «Золота пальмова гілка» «Анатомія падіння», режисерка Жюстін Тріє Гран-прі «Зона інтересів», режисер Джонатан Ґлейзер. Приз за режисуру «Пристрасть Додена Буффана», режисер Чан Ань Хунг Приз за сценарій «Монстр», режисер Хірокадзу Корееда, сценарій Юджі Сакамото Приз за найкращу жіночу роль Мерве Діздар, «Про сухі трави», режисер Нурі Більге Джейлан Приз за найкращу чоловічу роль Коджі Якушо, «Ідеальні дні», режисер Вім Вендерс Приз журі «Опале листя», режисер Акі Каурісмякі Приз FIPRESCI «Зона інтересів», режисер Джонатан Ґлейзер.

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