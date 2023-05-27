«Як це було» – фільм про війну без війни

Напередодні закриття 76-го Каннського кінофестивалю традиційно відбувся конкурс короткометражних фільмів. У ньому взяла участь українсько-польська картина Анастасії Солоневич та Дамьяна Кочура «Як це було».

У фільмі ми бачимо по суті один день Валерії, яка живе в Берліні та вперше повертається до Києва після початку повномасштабного вторгнення. Вона проводить час з друзями та близькими. Ніби звичайний день, в який натомість вплітаються реалії війни.

Головну роль зіграла Валерія Березовська, яка має спільних зі своєю героїнею досвід повернення додому. Також у картині зіграв Кирило Земляний, друг режисерки. Можливо тому, що у кадрі та поза ним зібрались друзі, картина вийшла напрочуд теплою та камерною. Вона ідеально передає настрій, що панує зараз. Це дуже атмосферне кіно, якому щиро хочеться побажати доброї фестивальної долі.

Загалом у конкурсі короткометражних фільмів брало участь одинадцять фільмів.

Нагадаємо, переможців оголосять ввечері 27 травня. У короткометражному конкурсі Україна перемагала двічі. Це були фільми «Подорожні» Ігоря Стрембіцького та «Крос» Марини Вроди.