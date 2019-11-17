Охоронець і будівельник загинули від вибуху гранати в одному з київських гуртожитків

Двоє чоловіків загинули від вибуху гранати в київському гуртожитку

У Києві на Троєщині в гуртожитку за адресою вулиця Карла Маркса, 32 стався вибух: за попередніми даними, в одній з кімнат здетонувала граната. В результаті інциденту загинули двоє чоловіків.

Як повідомив «Інформатор», інцидент стався в суботу, 16 листопада, близько 21:10. За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, який прибув на місце події, вибух прогримів у житловому приміщенні на другому поверсі гуртожитку. За попередньою версією правоохоронців, здетонувала граната. В результаті вибуху загинули двоє чоловіків.

Як встановили поліцейські, обом загиблим – до 30 років, родом вони не з Києва, але проживали в столиці. Один з них працював охоронцем, другий – на будівництві.

Кримінальне провадження за цим фактом буде порушено за статтею «умисне вбивство».