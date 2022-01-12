У четвер, 13 січня, окремі вулиці у Личаківському районі Львова будуть без водопостачання. Працівники «Львівводоканалу» мінятимуть аварійний водопровід.

«У зв'язку з плановими роботами з заміни аварійного водопроводу діаметром 500 мм, довжиною близько 330 м п на ділянці вул. Керченська – О.Олеся, 25д, 13 січня, з 09:00 і до 21:00 буде припинено подачу води до частини Личаківського району Львова», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Без водопостачання будуть:

вул. К. Левицького, 116, 120, 124, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111;

вул. Банаха;

вул. Погулянка;

вул. Вахнянина;

вул. Олеся;

вул. Теліги;

вул. Азовська;

вул. Аральська;

вул. Коціловського;

вул. Переяславська;

вул. Корольова;

вул. Родини Крушельницьких;

вул. Грицая;

вул. Зелена, 95-143;

вул. Керченська;

вул. Півколо;

вул. Жасминова.

Після завершення ремонтних робіт промиватимуть магістральну та вуличну мережу. Через це можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.