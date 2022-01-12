Окремі вулиці Личаківського району Львова будуть без водопостачання
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У четвер, 13 січня, окремі вулиці у Личаківському районі Львова будуть без водопостачання. Працівники «Львівводоканалу» мінятимуть аварійний водопровід.
«У зв'язку з плановими роботами з заміни аварійного водопроводу діаметром 500 мм, довжиною близько 330 м п на ділянці вул. Керченська – О.Олеся, 25д, 13 січня, з 09:00 і до 21:00 буде припинено подачу води до частини Личаківського району Львова», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».
Без водопостачання будуть:
- вул. К. Левицького, 116, 120, 124, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111;
- вул. Банаха;
- вул. Погулянка;
- вул. Вахнянина;
- вул. Олеся;
- вул. Теліги;
- вул. Азовська;
- вул. Аральська;
- вул. Коціловського;
- вул. Переяславська;
- вул. Корольова;
- вул. Родини Крушельницьких;
- вул. Грицая;
- вул. Зелена, 95-143;
- вул. Керченська;
- вул. Півколо;
- вул. Жасминова.
Після завершення ремонтних робіт промиватимуть магістральну та вуличну мережу. Через це можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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