Упродовж 2021 року «Львівводоканал» переобладнав та розпочав дозування гіпохлориту на шести насосних станціях

Львів остаточно відмовився від хлорування води. У «Львівводоканалі» розповіли, що від середи, 22 грудня, в тестовому режимі запрацювала остання станція дозування гіпохлориту натрію на водопровідній насосній станції в Карачинові. Це дало змогу подавати воду без рідкого хлору для 100% мешканців міста Львова.

«Це вже шоста станція, яку Львівводоканал переобладнав цього року на альтернативний спосіб знезараження води за допомогою гіпохлориту натрію ( розчину звичайної солі)», – зазначено у повідомленні «Львівводоканалу».

Фото «Львівводоканалу»

Очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору має такі переваги: безпечне зберігання і транспортування, простота дозування, тривалий ефект дезінфекції, відсутність виникнення загрози техногенної аварії та уникнення негативного впливу на здоров’я мешканців міста.

Нагадаємо, що впродовж 2021 року «Львівводоканал» переобладнав та розпочав дозування гіпохлориту на 6 насосних станціях – «Збоїща», «Винники», «Будзень-3», «Старе Село», «Карачинів» та «Глинна Наварія». Нагадаємо, про повну відмову від хлорування води у Львові міський голова Андрій Садовий заявив восени минулого року.

До слова, у четвер, 23 грудня, Андрій Садовий у себе на сторінці у Facebook написав, що на наступний рік заплановане будівництво резервної станції електролізу у Винниках. Це буде додаткова система захисту для знезараження та виготовлення гіпохлориту з солі. А також на черзі – оновлення міської мережі. За його словами, це дороговартісні роботи, але вони є необхідними і вкрай важливими. Адже часто після проведення ремонтних робіт вода, яка витікає із кранів, буває забарвлена залізом. Це стається через застарілу мережу.

Зазначимо, що в грудні 2019 року ZAXID.NET проводив незалежне дослідження якості води у львівських водогонах, яке підтвердило безпечність споживання сирої води по усьому місту, однак виявило певні відмінності якості води у різних районах міста.