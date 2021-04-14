Уже 68% мешканців отримують воду дезінфіковану гіпохлоритом натрію

Із червня воду без хлору планують почати подавати у Залізничний район Львова. Зараз ще триває реконструкція насосних станцій, щоби перевести їх на альтернативний спосіб дезінфекції води за допомогою гіпохлориту натрію.

«До червня плануємо завершити роботи із переобладнання під гіпохлорит натрію ще й насосної станції Будзень-3, що дозволить подавати воду без хлору до Залізничного району Львова», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Після завершення усіх робіт на насосній станції Будзень-3 воду, яка є дезінфікована не рідким хлором, а гіпохлоритом натрію, отримуватимуть: вул. Повітряна, вул. Сяйво, вул. Олесницького, вул. Тісна, вул. Мирна, вул. Скромна, вул. Чижевського, вул. Моторна, вул. Пропелерна, вул. Доробок, вул. Вигоди, вул. Пілотів, вул. Низинна, вул. Ловецька, вул. Сірка, вул. Підлісна, вул. Потебні, вул. Суботівська, вул. Нечая, вул. Косинського, вул. Широка, вул. Невелика, вул. Дідушка, вул. Олешківська, вул. Планерна, вул. Ангарна, вул. Орельська, вул. Сластіона, вул. Гніздовського, вул. Рудненська, вул. Самарська, вул. Кондратюка, вул. Гайова, вул. Чагарникова, вул. Курмановича, вул. Гречана, вул. Грузинська, вул. Кавказька, вул. Лукича, вул. Житня, вул. Вівсяна, вул. Церетелі, вул. Пшенична, вул. Самбірська, вул. Рівненська, вул. Ірчана, вул. Ліщинова, вул. Вільхова, вул. Городоцька (парна сторона від № 166, непарна сторона від № 241 і до кінця вулиці), вул. Виговського (від початку вулиці до № 70 по парній стороні і до № 31 по непарній стороні), вул. Кричевського, вул. Дрогобицька, вул. Дубнівська, вул. Підгаєцька, вул. Дальня, вул. Полтави, вул. Корсунська, вул. Лютнева, вул. Бакинська, вул. А. Заде, вул. Флінти, вул. Величка, вул. Журавлина, вул. Малицької, вул. Дозвільна, вул. Ряшівська, вул. Сигнівка, вул. Головатого, вул. Годованця, вул. Сигнальна, вул. Гірника, вул. Вагонна, вул. Паровозна, вул. Яворницького, вул. Баштанна, вул. Караджича, вул. Мисливська, вул. Любінська (парна сторона від № 48, непарна сторона від № 71 і до кінця вулиці), вул. Терлецького, вул. Патона, вул. Євського, вул. Гіацинтова, вул. Тюльпанова, вул. Трещаківського, вул. Камінна, вул. Каховська, вул. Гарматія, вул. Данила Апостола, вул. Тернова, вул. Болбочана, вул. Сполучна, вул. Ганцова, вул. П'ясецького, вул. Збиральна, вул. Конюшинна, вул. Білогорща, вул. Північна, вул. Авіаційна, вул. Зимноводівська, вул. Станційна.

Зазначимо, що за підрахунками ЛМКП «Львівводоканал», вже 68% мешканців міста отримують воду без хлору – це Личаківський, Франківський, більша частина Шевченківського та частина Сихівського районів.

«Цього року було розпочато дозування гіпохлориту натрію у тестовому режимі на насосній станції Збоїща, що дозволить забезпечити водою без хлору жителів більшої частини Шевченківського району. Також уже зараз у тестовому режимі знезаражує воду гіпохлоритом натрію насосна станція Винники, що подає воду львів'янам, які живуть у Личаківському районі. Водночас насосна станція Сокільники забезпечує водою без хлору Франківський район та частину Сихова. Таким чином воду, дезінфіковану гіпохлоритом натрію, зараз отримує 68% львів'ян», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Нагадаємо, минулоріч у вересні міський голова Андрій Садовий заявив про те, що Львів поступово відмовляється від хлорування води. У березні одразу дві станції, що обслуговують Личаківський та Шевченківський райони, перейшли на знезараження води гіпохлоритом натрію. Планується, що вже восени всі львів'яни отримуватимуть воду без хлору.