У середу, 7 квітня, у Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Відімкнення заплановані з 9:00 до 17:00. Про це повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

Без електроенергії будуть:

У Франківському районі: вул. Коновальця, 98-112 (парні); вул. Повстанська, 1-6; вул. Гординських – усі; Володимира Великого, 10а, 12, 14, 14а, 16; вул. Буйка – всі.

У смт Брюховичі, що належить до Шевченківського району Львова, без електропостачання будуть: вул. Незалежності України, 42-54; вул. Тіниста – всі.

Також без електрики буде декілька мешканців Зимної Води на вул. Вільховій – фізичні обсоби Луцик, Романів, Федунь, Рифяк.