У середу, 16 червня, «Львівобленерго» проводить планові ремонтні роботи. Відтак із 9:00 до 17:00 окремі вулиці у Львові та Брюховичах будуть без електроенергії. Як повідомили на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» до 17:00 у Львові без електропостачання будуть:

Франківський район: вул. Кобилиці, 13б-19, 1-13 (непарні), 2-32 (парні); вул. Грабянки, 26, 28; вул. Молдавська, 23-61 (непарні); вул. Холодноярська, 3-11 (непарні), 2-12 (парні); вул. Сонячна – всі; вул. Керамічна – всі.

Галицький район: вул. Вороного, 4-8; пл. Маланюка – всі; вул. Тиха – всі; вул. Ф. Ліста, 1-3; вул. Ковжуна, 1-3, 2-6; вул. Чайковського, 16-26, 11-39; вул. Томашівського – всі; вул. Стефаника, 7-21; 2-14; вул. Каліча Гора, 24.

Личаківський район: вул. Зелена, 95-103.

Сихівський район: вул. Пимоненка, 17, 19; вул. Пасічна, 125, 125а, 185, 187.

Також до 17:00 у Брюховичах без електроенергії будуть: вул. Невеличука – всі; вул. Тіниста – всі; вул. Незалежності України, 42-58, 47-49а.