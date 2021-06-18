У п’ятницю, 18 червня, «Львівобленерго» проводитиме ремонтні роботи. Відтак із 9:00 до 17:00 без електропостачання будуть окремі вулиці у Львові, Винниках та Брюховичах

Як повідомили на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго», без електроенергії у Львові будуть: вул. Б. Хмельницького, 231, 215, 219, 221, 223, вул. Володимира Великого, 41, 43, 35а, 41а, вул. Скромна – всі, будинки, вул. Тісна – всі будинки, вул. Чечета, 1-35 (непарні), 2-28 (парні), вул. Каганця, 1-33 (непарні), 2-36 (парні).

Також упродовж дня заплановані відключення електроенергії у м. Винники на вул. Б. Хмельницького, 1-30.

А у Брюховичах без електроенергії будуть вулиці: Лікарська – всі будинки, Нова – всі, Середня – всі, Висока, 13.