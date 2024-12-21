Ініціатива є ще одним доказом того, що Україна дотримується норм міжнародного права

У Збройних силах України створили підрозділ із захисту культурної спадщини. Про це у суботу, 21 грудня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Збройні Сили України в черговий раз підтверджують дотримання норм міжнародного гуманітарного права, зокрема і положень Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, прийнятої в м. Гаага 14 травня 1954 року, та двох протоколів до неї щодо створення спеціалізованого підрозділу із захисту культурної спадщини», – йдеться у повідомленні.

Гаазька конвенція 1954 року – перша міжнародна угода, яка зосереджена виключно на захисті культурних цінностей під час збройного конфлікту. Україна ратифікувала перший протокол про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту у 1956 році, другий протокол – у 2020 році.

Підрозділ із захисту культурної спадщини функціонуватиме у структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ. До його складу увійдуть військовослужбовці, які мають освіту та попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи.

Підрозділ буде координувати дії, спрямовані на захист, збереження та запобігання знищенню об’єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій.

«Ця ініціатива є ще одним доказом того, що Україна дотримується норм міжнародного права, виконує взяті на себе зобов’язання, максимально використовує всі існуючі механізми та інструменти захисту і збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту», – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, у вересні 2023 року ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Серед них історичний центр Львова, а також низка пам’яток на Львівщині.