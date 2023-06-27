Росіяни намагаються дезінформувати населення про дії ЗСУ

Російські окупанти в тимчасово окупованій частині Херсонщини намагаються обстрілювати підконтрольні їм території, щоб імітувати бойову протидію ЗСУ. Росіяни намагаються налаштувати місцеве населення проти Сил оборони України, повідомила у вівторок, 27 червня, речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі «Свобода Ранок».

Коментуючи авіаудар російських військових по тимчасово окупованих Олешках, Наталія Гуменюк підкреслила бажання російських окупантів розігнати інформаційну брехню щодо нібито «провокації Сил оборони». Обстріли окупованих росіянами територій відбуваються регулярно та супроводжуються дезінформацією щодо ЗСУ.

«Усвідомлюючи, що рано чи пізно просування Сил оборони через Дніпро буде, вони намагаються у гібридному сенсі розігнати такий інформаційний посил, ніби вони змушені бити по мирному населенню, тому що так провокують Сили оборони. Вони робили це стабільно. Вони намагалися в такий спосіб налаштувати мирне населення проти Сил оборони напередодні просування Сил оборони», – повідомила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, 26 червня окупанти вчергове обстріляли з авіації тимчасово окуповані Олешки, які розташовані на Лівому березі Херсонщини. Обстрілами росіяни намагаються не допустити просування українських військ.