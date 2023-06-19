Гуманітарній місії не дозволили допомогти людям, які перебувають в окупації

Росія не погодилась пропускати гуманітарну місію ООН до постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС людей на лівому березі Херсонщини. Росія спочатку затягувала розгляд запиту ООН, а згодом відхилила його, повідомила у неділю, 18 червня, координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

Росія затягувала розгляд заявки ООН понад тиждень, приблизно з 7 червня, коли заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс звернувся до російського посла Васілія Нєбєнзі з проханням надати доступ місії ООН в Україні для допомоги місцевим мешканцям на Херсонщині. Станом на 18 червня Росія «поки що відхилила» запит ООН.

«Уряд Російської Федерації поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які знаходяться під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжуватиме працювати над пошуком необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. Не можна відмовити в допомозі людям, які її потребують», – заявила Деніз Браун.

За її словами, ООН буде продовжувати робити все можливе, щоб допомогти всім людям, включно з постраждалими від затоплень на Херсонщині. Раніше в ООН повідомили, що, імовірно, звернуться зі спеціальним закликом щодо надання Україні додаткових коштів для боротьби з наслідками прориву дамби.