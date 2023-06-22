Робота на підтоплених територіях в окупантів ускладнена

Російські окупанти почали повертатися на позиції, які затопило після того, як вони підірвали Каховську ГЕС. Російські військові повертаються частково, туди, звідки відійшла вода, про що свідчить посилення обстрілів, повідомила у четвер, 22 червня, речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, окупанти частково повертаються на підтоплені позиції, щоб відновити атаки на деокуповану Херсонщину. Водночас росіяни стикаються із труднощами, наближаючись до покинутих позицій.

«Вони намагаються наблизитись на ці позиції, які були затоплені. Але все ж таки робота у них ускладнена, підірваний шар мінно-вибухових загороджень, які вони налаштували безпосередньо на урізі води лівого берега. Він суттєво змінив географію мінних полів, які вони налаштували. І самі не впевнені, що просування для повернення на ті позиції буде безпечним», – повідомила Наталія Гуменюк.

Речниця Сил оборони півдня підкреслила, що обстріли вже стали інтенсивнішими, що свідчить про те, що росіяни частково повернулися на свої позиції. На місцях, які покинули окупанти, працюють російські вибухотехніки, які досліджують, чи безпечно повертатися на ці позиції.