В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області мешканці, які не мають паспорта громадянина російської федерації, не можуть отримати грошових виплат, зокрема зарплати, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 7 березня.

Як йдеться в повідомленні, з 1 січня в низці населених пунктів регіону російський паспорт є обовʼязковим для розрахунків. Останні тепер здійснюють винятково через картки російських банків.

У зв’язку з цим Генштаб зазначив, що російські окупанти тиснуть на жителів Запорізької області для того, щоб досягнути своїх цілей щодо видання російських паспортів.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що загарбники вилучають в жителів окупованих територій українські паспорти і після цього використовують їх для диверсійних цілей або інших спецоперацій проти України.

Крім того, окупанти ставлять у російські паспорти жителів окупованих територій особливу відмітку.