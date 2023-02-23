Мешканці тимчасово окупованих регіонів півдня України, які погодились отримати російський паспорт, отримують спеціальну позначку в документі, яка свідчить, що вони постійно проживають на окупованих територіях. Про це в четвер, 23 лютого, повідомив Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

«Росіяни ставлять у своїх паспортах мешканцям ТОТ позначку про постійне проживання власника на окупованих територіях. Зауважимо, що відповідних позначок немає в інших регіонах. Таким чином можемо констатувати, що навіть наявність паспорта РФ не позбавляє мешканця ТОТ “особливого ставлення” з боку окупантів, адже фактично ця позначка вказує на нижчий ранг власника паспорта», – наголосили в ЦНС.

Також там додали, що відповідна мітка дозволяє швидко ідентифікувати власника документа в самій Росії, якщо він туди виїздить.

У Центрі національного спротиву вкотре закликали українців на окупованих територіях не брати російських паспортів.

Зауважимо, що на частині окупованих територій російська паспортизація відбувається примусово. Вона поширюється, у тому числі, на дітей.