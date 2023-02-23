Росіяни ставлять у паспорти жителів окупованих територій особливу позначку
Російські паспорти жителів окупованих територій нижчі за рангом від паспортів росіян
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Мешканці тимчасово окупованих регіонів півдня України, які погодились отримати російський паспорт, отримують спеціальну позначку в документі, яка свідчить, що вони постійно проживають на окупованих територіях. Про це в четвер, 23 лютого, повідомив Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
«Росіяни ставлять у своїх паспортах мешканцям ТОТ позначку про постійне проживання власника на окупованих територіях. Зауважимо, що відповідних позначок немає в інших регіонах. Таким чином можемо констатувати, що навіть наявність паспорта РФ не позбавляє мешканця ТОТ “особливого ставлення” з боку окупантів, адже фактично ця позначка вказує на нижчий ранг власника паспорта», – наголосили в ЦНС.
Також там додали, що відповідна мітка дозволяє швидко ідентифікувати власника документа в самій Росії, якщо він туди виїздить.
У Центрі національного спротиву вкотре закликали українців на окупованих територіях не брати російських паспортів.
Зауважимо, що на частині окупованих територій російська паспортизація відбувається примусово. Вона поширюється, у тому числі, на дітей.