Окупанти обстріляли Житомирщину з території Білорусі
Підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару
У вівторок, 16 серпня, ворог обстріляв Житомирщину. Підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару у Житомирському районі. За інформацією голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, ракети були випущені з території Білорусі.
«За попередньою інформацією, ракети, які сьогодні влучили по Житомирському району, випущені з території Білорусі! Підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару. Додаткову інформацію буде надано згодом», – повідомили у Житомирській обласній військовій адміністрації.
За інформацією мера Сергія Сухомлина, близько 13:45 було завдано два ракетні удари біля Житомира. Масштаби втрат і інформацію про постраждалих наразі уточнюють.
За його словами, зараз у місті знову звучить повітряна тривога. Він закликав мешканців не ігнорувати повідомлень про повітряну тривогу.
Нагадаємо, що у кінці червня росіяни також завдали масованих ракетних ударів по Житомирщині та Чернігівщині з території Білорусі.
Близько 16:00 Віталій Бунечко повідомив, що після вибухів у Житомирському районі, які сталися внаслідок запуску ворожих ракет із території Білорусі, ніхто не постраждав.