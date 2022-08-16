Відомо про два вибухи, ракети, ймовірно, були випущені з території Білорусі

У вівторок, 16 серпня, ворог обстріляв Житомирщину. Підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару у Житомирському районі. За інформацією голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, ракети були випущені з території Білорусі.

«За попередньою інформацією, ракети, які сьогодні влучили по Житомирському району, випущені з території Білорусі! Підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару. Додаткову інформацію буде надано згодом», – повідомили у Житомирській обласній військовій адміністрації.

За інформацією мера Сергія Сухомлина, близько 13:45 було завдано два ракетні удари біля Житомира. Масштаби втрат і інформацію про постраждалих наразі уточнюють.

За його словами, зараз у місті знову звучить повітряна тривога. Він закликав мешканців не ігнорувати повідомлень про повітряну тривогу.

Нагадаємо, що у кінці червня росіяни також завдали масованих ракетних ударів по Житомирщині та Чернігівщині з території Білорусі.

Близько 16:00 Віталій Бунечко повідомив, що після вибухів у Житомирському районі, які сталися внаслідок запуску ворожих ракет із території Білорусі, ніхто не постраждав.

Відео Сергія Сухомлина