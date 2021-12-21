Російські бойовики обстріляли українські позиції неподалік Широкиного. В результаті обстрілу поранення дістав український боєць. Про це інформує штаб Операції об'єднаних сил.

Окупанти вели вогонь у напрямку Широкиного зранку у вівторок, 21 грудня. Внаслідок обстрілу один український військовий поранений, його госпіталізували. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.

Штаб ООС зазначає, що на російські обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь. Після цього росіяни припинили стріляти по українських позиціях.

Зазначимо, що напередодні, 20 грудня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Стан здоров’я одного бійця тяжкий, другого – середньої тяжкості.