Російські окупанти намагаються створити резерви з місцевих мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього вони проводять незаконні затримання чоловіків призовного віку, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ворог вдається до цього для поповнення своїх великих втрат у живій силі. У своєму Telegram-каналі Маляр написала, що в окремих населених пунктах в окупації росіяни здійснюють облави та затримання місцевих мешканців. Під час цього чоловіків призовного віку заарештовують, переважно за надуманими приводами.

Як йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони, окупанти відправляють заарештованих місцевих до спеціально обладнаних польових таборів. У них уже перебувають злочинці, завезені з російських в’язниць, які погодилися воювати проти України.

Маляр зазначила, що декілька таких таборів облаштовано поблизу населених пунктів Рогове та Можніківка у Луганській області. Там утримуються російські колишні ув'язнені та місцеві мешканці, яких затримали за незначні правопорушення і які не погодились підтримувати окупантів.

«На сьогодні в зазначених таборах перебуває понад 800 осіб, з якими проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки, які заплановано завершити протягом одного місяця», – написала Маляр.

Вона додала, що після проходження курсу бойової підготовки, з в’язнями буде укладено контракти на обов'язкову участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, у Росії в’язнів на війну активно вербувала приватна військова компанія «Вагнер». Однак на тлі загострення відносин між ватажком «Вагнера» Євґєнієм Пріґожиним і міністром оборони РФ Сєрґєєм Шойґу, тепер таке вербування здійснює безпосередньо міністерство оборони.