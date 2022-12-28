Бердянськ перебуває під російською окупацією від початку повномасштабної війни

Російським військовим, які перебувають в окупованому Бердянську Запорізької області, дозволили пересуватися містом у цивільному одязі, повідомив Центр національного спротиву.

«Окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську, дозволили пересуватися у цивільному одязі, аби зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих солдатів у місті. Наразі вони (вбиті – ред.) офіційно вважаються зниклими безвісти, щоби не сіяти панічні настрої серед особового складу», – сказано в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що окупантам дозволили переодягатися у цивільне ще й тому, що місцеві мешканці активно відстежують їх та передають ЗСУ інформацію про них.

Нагадаємо, раніше бердянські партизани підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила казарми, в яких живуть загарбники.