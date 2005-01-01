Окупаційна влада на Донеччині заробила до $1 млн на монополії у мобільному зв’язку

Окупанти користуються захопленими станціями українського оператора «Київстар»

За час відсутності мобільного зв’язку Vodafone в окремих районах Донецької області очільники контрольованого Росією угрупування «ДНР» заробили від 750 тис. до 1 млн доларів. Це дохід від продажу близько півмільйона стартових пакетів власного оператора «Фенікс» у січні-лютому 2018 року. Про це йдеться в аналітичній доповіді «Донецького інституту інформації», передають «Новини Донбасу».

Згідно з даними аналітиків, це лише мінімальні суми, які окупаційна влада могла отримати від продажу додаткових 500 тис. карток свого оператора внаслідок підвищення попиту на них і встановлення монополії на зв’язок. Надходження від подальшої абонентської плати та плати за послуги будуть значно вищими.

Телефонний оператор «Фенікс», створений окупаційною адміністрацією, працює на базі захоплених станцій українського оператора «Київстар».

«Vodafone-Україна» – єдиний український мобільний оператор, який донедавна працював на окупованих територіях. Як стверджували в компанії Vodafone, понад третина обладнання в окремих районах Донецької та Луганської областей перебувають в неробочому стані.