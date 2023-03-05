Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія має вивести свої війська з території України для початку змістовних переговорів. Про це він розповів в інтерв'ю CNN, повідомляє ZN.UA.

«На мій погляд, необхідно, щоб Путін розумів, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів», – зазначив канцлер ФРН.

За словами Шольца, річна російсько-українська війна зайшла в глухий кут, який завдає величезної шкоди Україні. Але він сказав, що не буде змушувати українців йти на незручні компроміси.

«Без українців не буде рішень», – зазначив канцлер ФРН. При цьому він зазначив, що Путін явно неправильно оцінив силу України, а також єдність усіх друзів України у протистоянні російському вторгненню.

«Дуже важко судити про те, що буде далі в Україні, але є дещо абсолютно зрозуміле: ми продовжуватимемо підтримувати Україну фінансовою, гуманітарною допомогою, а також зброєю», – сказав він.

Німецький канцлер також добре відгукнувся про президента США Джо Байдена та його лідерство під час поточної міжнародної кризи.

«Він дуже поінформований про міжнародні відносини. Я думаю, що він один із найкваліфікованіших президентів, який знає, як йдуть справи у світі, що важливо в часи, які стають все більш небезпечними»,– додав він.