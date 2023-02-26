Олаф Шольц розкритикував «мирну ініціативу» Китаю
При цьому Шольц назвав «напрочуд правильною» згадку Китаю про недопущення застосування ядерної зброї
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував «мирну ініціативу» Китаю щодо врегулювання вторгнення РФ в Україну, оскільки у документі немає згадки про виведення російської армії. Про це повідомляє Welt.
«З моєї точки зору, не вистачає рядка, який би говорив: має також відбутися виведення російських військ», – заявив канцлер Німеччини.
При цьому Шольц назвав «напрочуд правильною» згадку у пропозиціях Китаю про недопущення застосування ядерної зброї.
Також, за словами німецького канцлера, незмінним залишається той факт, що не може бути «диктаторського миру в російському стилі».
Нагадаємо, 23 лютого МЗС Китаю опублікувало так званий «мирний план» врегулювання війни Росії проти України, в якому наполягає на відновленні переговорів між Московю та Києвом.
Генсек НАТО відкинув китайську «формулу миру» в Україні Єнс Столтенберг, заявивши, що Альʼянс не має довіри до Китаю як до посередника між РФ і Україною.
Президент Володимир Зеленський позитивно відреагував на заяви Китаю та зазначив, що у «мирній формулі» Китаю є деякі пункти, з якими Україна згодна, тому в цих питаннях Київ міг би співпрацювати з Пекіном, оскільки головне завдання – консолідація світу для ізоляції Росії.