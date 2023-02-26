Шольц розкритикував «мирну ініціативу» Китаю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував «мирну ініціативу» Китаю щодо врегулювання вторгнення РФ в Україну, оскільки у документі немає згадки про виведення російської армії. Про це повідомляє Welt.

«З моєї точки зору, не вистачає рядка, який би говорив: має також відбутися виведення російських військ», – заявив канцлер Німеччини.

При цьому Шольц назвав «напрочуд правильною» згадку у пропозиціях Китаю про недопущення застосування ядерної зброї.

Також, за словами німецького канцлера, незмінним залишається той факт, що не може бути «диктаторського миру в російському стилі».

Нагадаємо, 23 лютого МЗС Китаю опублікувало так званий «мирний план» врегулювання війни Росії проти України, в якому наполягає на відновленні переговорів між Московю та Києвом.

Генсек НАТО відкинув китайську «формулу миру» в Україні Єнс Столтенберг, заявивши, що Альʼянс не має довіри до Китаю як до посередника між РФ і Україною.

Президент Володимир Зеленський позитивно відреагував на заяви Китаю та зазначив, що у «мирній формулі» Китаю є деякі пункти, з якими Україна згодна, тому в цих питаннях Київ міг би співпрацювати з Пекіном, оскільки головне завдання – консолідація світу для ізоляції Росії.