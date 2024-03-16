Емманюель Макрон, Олаф Шольц та Дональд Туск під час прес-конференції у Берліні оголосили про створення нової коаліції

Франція, Німеччина та Польща домовилися про створення нової коаліції союзників України зі зброї дальнього радіуса дії. Про це канцлер ФРН повідомив у п’ятницю, 15 березня, під час прес-конференції у Берліні.

За словами Олафа Шольца, Німеччина, Франція та Польща зараз закуповують більше зброї для України на світовому ринку. Після зустрічі Веймарського трикутника в Берліні Шольц заявив, що погодив такий підхід з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Крім того, три країни домовилися про «нову коаліцію засобів реактивної артилерії великої дальності» для української армії. За словами Шольца, коаліція із закупівель реактивної артилерії буде сформована в межах контактної групи Рамштайн.

Шольц також домовився з Макроном і Туском про розширення виробництва військової техніки та роботу з партнерами в Україні.

Зазначимо, що 14 березня парламент Німеччини вкотре не підтримав надання Україні німецьких далекобійних крилатих ракет повітряного базування Taurus. 495 німецьких депутатів проголосували «проти», 190 – «за», ще 5 – утрималися.