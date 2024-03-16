Олаф Шольц оголосив про створення коаліції далекобійної зброї для України
Німеччина, Франція та Польща збільшують закупівлю зброї для України
Франція, Німеччина та Польща домовилися про створення нової коаліції союзників України зі зброї дальнього радіуса дії. Про це канцлер ФРН повідомив у п’ятницю, 15 березня, під час прес-конференції у Берліні.
За словами Олафа Шольца, Німеччина, Франція та Польща зараз закуповують більше зброї для України на світовому ринку. Після зустрічі Веймарського трикутника в Берліні Шольц заявив, що погодив такий підхід з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Крім того, три країни домовилися про «нову коаліцію засобів реактивної артилерії великої дальності» для української армії. За словами Шольца, коаліція із закупівель реактивної артилерії буде сформована в межах контактної групи Рамштайн.
Шольц також домовився з Макроном і Туском про розширення виробництва військової техніки та роботу з партнерами в Україні.
Зазначимо, що 14 березня парламент Німеччини вкотре не підтримав надання Україні німецьких далекобійних крилатих ракет повітряного базування Taurus. 495 німецьких депутатів проголосували «проти», 190 – «за», ще 5 – утрималися.